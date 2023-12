Il Prato torna a vincere: che rimonta contro il Lentigione!

Prato, 10 dicembre 2023 - Grande impresa del Prato, che torna a vincere in rimonta al Lungobisenzio superando la corazzata Lentigione grazie anche al gol di un giovane pratese al debutto, Carlesi. Tre punti d’oro per la formazione biancazzurra, che tira un respiro di sollievo nella classifica del girone D di serie D e si porta a quota 19 punti, rimanendo appena fuori dalla zona play out. Primo tempo abbastanza avaro di reali emozioni. Sono i padroni di casa a fare la partita e ad iniziare con il piglio giusto. Al 7’ Angeli con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un corner sfiora il palo. Al 10’ è Tedesco, sempre di testa, a costringere alla parata plastica Rizzuto. Al 14’ Gemignani libera al tiro dal limite Trovade, ma il pallone viene deviato in angolo da un difensore. E’ comunque il Prato a sembrare più intraprendente. Cela ci prova al 24’ con un tiro che non crea affanni all’estremo difensore ospite. E’ Ancora Rizzuto, al 40’ a smanacciare in angolo una bella conclusione di De Pace. Si va quindi al riposo con il risultato bloccato sullo 0-0.

Nella ripresa al 54’ il Lentigione passa subito in vantaggio. Conclusione dal limite di Cortesi e tocco di mano dubbio di Angeli che induce il direttore di gara ad assegnare la massima punizione agli ospiti. Dal dischetto Nanni non perdona e porta in vantaggio i suoi battendo Fogli. E’ una brutta doccia fredda per gli uomini di Novelli, che però non si perdono d’animo. La fortuna stavolta sorride anche al Prato, visto che prima Sala al 58’ e poi Nanni al 63’ colpiscono entrambi il palo interno, graziando i biancazzurri. E’ il campanello d’allarme che suona ulteriormente la carica per i padroni di casa, pronti a lanciarsi in avanti alla ricerca del pari. All’81’ Lambiase scodella in area un pallone, sponda di D’Agostino e Carlesi insacca il pareggio al debutto in serie D. Nei minuti finali succede di tutto. Al 90’ Santarpia si incunea al limite dell’area, conclusione strozzata che finisce sui piedi di Oliverio, tutto solo e bravo a mantenere la giusta freddezza e ad insaccare il gol vittoria. Nei minuti di recupero arriva poi prima un rosso a Battistello (fallo a metà campo) e poi l’espulsione di Lambiase, ma il risultato non cambia e sono tre punti preziosissimi per i biancazzurri.

Tabellino

Prato 2 – Lentigione 1

PRATO (4-2-3-1): Fogli; Stickler, De Pace, Angeli, Lambiase; Gemignani, Trovade, D’Agostino (87’ Oliverio), Cela, Limberti (74’ Carlesi); Tedesco (57’ Santarpia, 95’ Vitale). A disposizione: Balducci, Strada, Nocentini, Moussaid. Allenatore: Novelli.

LENTIGIONE (4-3-3): Rizzuto; Martini, Nava, Sabotic, Cortesi; Grifa (72’ Manzotti), Battistello, Nappo; Nanni (87’ Bocchialini), Montipò (57’ Formato), Sala (72’ Roma). A disposizione: Zovi, Bonetti, Capiluppi, Pari, Turri. Allenatore: Beretti.

Arbitro: Gambacurta di Enna.

Reti: 54’ (r) Nanni, 81’Carlesi, 90’ Oliverio.

Note: 91’espulso Battistello, 95’ espulso Lambiase.