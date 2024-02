Prato, obiettivo Certaldo. I biancazzurri alla svolta

Obiettivo Certaldo. Dopo due vittorie consecutive contro Progresso e Sammaurese, con il vento in poppa, il Prato, rinvigorito dall’aver messo il naso fuori dalla zona play out con 30 punti, si inizia a preparare in vista della delicata sfida casalinga contro il fanalino di coda Certaldo, domenica al Lungobisenzio. Un match da vincere, senza se e senza ma, per provare a spiccare il volo e mettersi al sicuro dalla zona retrocessione, probabilmente condannando (o quasi) i cugini, attualmente ultimi in classifica a 14 punti dopo il ko incassato contro il San Giuliano City, che ancora mantiene il distacco di 4 lunghezze dai biancazzurri, coi suoi 34 punti. Attenzione, però, perché all’andata il Certaldo riuscì a giocare un brutto scherzo ai lanieri. La vittoria di San Mauro Pascoli ha permesso al Prato di superare la Pistoiese, che non è andata oltre lo 0-0 col Mezzolara (penultimo a quota 16), e con 28 punti occupa adesso il sestultimo posto. Risultato favorevole ai ragazzi di mister Ridolfi anche quello del Sant’Angelo, sconfitto dal Carpi e fermo a 26 punti nel pieno della griglia play out. Il Progresso non molla e si è aggiudicato lo scontro diretto salvezza con il Borgo San Donnino, salendo a 24 punti e forse condannando gli avversari di giornata alla quasi certa retrocessione dal basso dei loro 16 punti. Una vittoria domenica prossima col Certaldo potrebbe permettere al Prato di superare una fra Sammaurese e Fanfulla, entrambe a quota 31. Anche l’Imolese in fondo non è lontana, a quota 33, dopo il ko rimediato contro il Forlì.

Domenica prossima, peraltro, il Fanfulla ospiterà il Progresso, mentre la Sammaurese andrà a giocare sul campo del Sant’Angelo. La Pistoiese invece dovrà vedersela con il Forlì e il Borgo San Donnino ospiterà l’Imolese. Insomma, con un’altra vittoria il Prato potrebbe davvero fare n passo deciso verso la tranquilla salvezza, anche se va detto che i punti in palio sono ancora troppi per fare certi calcoli, a 11 giornate (compreso quella di domenica prossima) dal termine della stagione. Da capire, a livello di organico, se e quando tornerà a disposizione capitan Cela. Difficile che col Certaldo ci sia, così come sicuramente non ci sarà Sowe per la frattura rimediata al braccio.

L.M.