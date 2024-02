Prato, scontro diretto con il Progresso: "Fuori la grinta. Lo dobbiamo alla città"

Scontro diretto salvezza da non sbagliare per nessun motivo. Nella quinta giornata del girone di ritorno, ventiduesima complessiva del campionato di serie D girone D, il Prato affronterà oggi pomeriggio (fischio di inizio alle 14.30) allo stadio Lungobisenzio il Progresso. La squadra di Castel Maggiore, in provincia di Bologna è al quart’ultimo posto della classifica con 21 punti (appena 3 meno del Prato), raccolti con 6 vittorie, 3 pareggi e ben 12 sconfitte.

"E’ una partita da vincere, ma le partite si vincono mettendoci qualcosa in più rispetto alle ultime prestazioni. E qualcosa in più rispetto alla tattica e alla tecnica che si prepara in settimana – commenta Claudio Sciannamè, coordinatore tecnico del Prato -. Pretendo un atteggiamento diverso da parte della squadra. Lo dobbiamo alla città, alla maglia che indossiamo e alla nostra storia. Senza voglia, grinta, determinazione non si portano a casa punti. Serve la voglia di vincere che ho visto poco nelle ultime uscite. Affronteremo un avversario che fa della compattezza e della fase difensiva la sua forza. Serve una dimostrazione seria e convincente, prima di tutto per noi stessi".

La squadra bolognese è in piena zona play out, ha realizzato 14 reti e ne ha subite 28. Da segnalare un dato singolare che vale la pena analizzare nel dettaglio: il Progresso delle 21 reti subite, ne ha prese 17 nelle partite casalinghe, e 6 soltanto nelle partite in trasferta. In equilibrio invece la proporzione sulle reti segnate, 8 in casa, 6 in trasferta. Squadra giovane, quella allenata dal figlio d’arte Matteo Vullo, con alcuni elementi da tenere d’occhio, come i difensori Cocchi e Ferraresi, il centrocampista Selleri (capocannoniere della squadra con 5 reti) e il talentuoso Hasanaj o gli attaccanti Cancello e Barbieri. Nelle fila del Prato assente sicuro il solo Cela. Non al 100% Diana, Angeli e Bigonzoni. Non convocati Gargiulo e Ceccherini.

Probabile che il Prato si schieri stavolta con il 4-2-3-1. Ricco in porta. Difesa a quattro con Laverone a destra, Monticone e uno fra Diana e Angeli al centro, e Bonetti a sinistra. Davanti alla difesa Sadek e Trovade o Cecchi. In avanti Santarpia (o Stickler), Sowe e Limberti o D’Agostino, dietro l’unica punta Moreo, con Gori pronto a subentrare. Ad arbitrare il match sarà Omar Abou El Ella di Milano, coadiuvato da Alessandro Giuseppe Fantini di Busto Arsizio e Nicolas Prestini di Pavia.

