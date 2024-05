"Premi e riconoscimenti al Gala del Calcio Dilettanti di Castiglion Fiorentino"

CASTIGlION FIORENTINO

Una serata di gala del calcio dilettanti quella andata in scena, lunedì sera, al teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Sul palco sono sfilate le squadre, i giocatori, gli allenatori e i dirigenti più votati in questa stagione. Il premio più ambito, il pallone d’oro è stato vinto dall’attaccate Andrea Cardinali della Faellese. A consegnare l’ambito riconoscimento è stato il capitano dell’Arezzo Andrea Settembrini che ha ricordato i suoi inizi proprio nei dilettanti, alla Sansovino. "Ho cominciato con i grandi in Eccellenza e da lì è partita la mia scalata verso il professionismo fino ad oggi dove ho l’onore e il privilegio di essere il capitano della squadra della mia città. Mi fa piacere essere presente ad una serata augurando a tanti giovani di avere magari un percorso simile al mio". Tornando alla serata, condotta dai giornalisti Nicola Brandini e Mauro Guerri, Cardinali si è aggiudicato anche il premio quale miglior attaccante. Restando in tema di bomber, la scarpa d’oro è andata a Yaris Gozzi della Fortis Arezzo, autore di 30 reti. Gli altri premi individuali sono stati vinti da Riccardo Mugelli dell’Ambra (miglior portiere), Marco Tenti del Foiano (miglior difensore), Claudio Torzoni della Baldaccio Bruni (miglior centrocampista). Non sono mancati anche riconoscimenti alle formazioni vincitrici dei rispettivi campionati e coppe, Terranuova Traiana, Viciomaggio, Badia Agnano, Ambra, Colonna Indicatore e Fortis Arezzo.