Premio "Fedeltà": altri due "big": "Sfinge" a Petacchi e ad Andreini

Si completa l’elenco dei "big" che parteciperanno all’edizione 2024, quella delle nozze d’argento, del premio "Fedeltà allo sport" di Valter Nieri che, il prossimo 3 giugno, presenterà la manifestazione insieme a Ilaria Gradi al Country Club di Gragnano. Salgono a dieci i personaggi che riceveranno la sfinge d’oro di Giampaolo Bianchi, con due campioni come Alessandro Petacchi e Alessandro Andreini.

L’ex ciclista spezzino, soprannominato "Alejet", con 179 successi in una lunga carriera professionistica, è stato uno fra i più forti velocisti di sempre e, fra le sue perle, ci sono la Milano-Sanremo del 2005, oltre alle 22 tappe al Giro d’Italia, 20 alla Vuelta e 6 al Tour de France. Come numero di vittorie nella storia del ciclismo professionistico è il quarto italiano di sempre, preceduto soltanto da Francesco Moser, Giuseppe Saronni e Mario Cipollini.

Per il ciclismo, oltre a Petacchi, saranno premiati anche Vincenzo Nibali, Claudio Golinelli e Roberto Amadio. Ospite fisso, ma lui è anche socio onorario, Ivano Fanini, il presidente ciclistico più longevo al mondo: 37 anni consecutivi di professionismo.

L’ex calciatore della Lucchese Alessandro Andreini, che ha avuto grandi allenatori in carriera – come Marcello Lippi, Eugenio Fascetti e Corrado Orrico – , è molto legato a Lucca, dove ha scelto di vivere, anche se trascorre più tempo dell’anno in giro per l’Italia a livello professionale. Team manager della Spal, un contratto che scade il 30 giugno, sta valutando le offerte di diversi club professionistici. Da calciatore vanta 120 gol a livello professionistico, prima di intraprendere la sua attuale carriera da dirigente sportivo, gestendo le esigenze degli atleti e organizzando la sessione degli allenamenti e gestendo le richieste dell’allenatore, assistendo alle riunioni tecniche.

Si preannuncia, quindi, un cast stellare per un premio che festeggia le nozze d’argento con lo sport (ma le edizioni potevano essere ventisette, senza la pausa dovuta al covid) e consegnato riconoscimenti ad oltre cinquecento personaggi.

Massimo Stefanini