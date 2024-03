Prende il via oggi il Torneo delle Regioni riservato a Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile. Tre aquilotte giocano con la Liguria

Il Torneo delle Regioni celebra per la 60ª volta "il cuore del calcio" con le categorie Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile riunite in un unico grande evento che andrà in scena in Liguria da oggi al 29 marzo. E Lo Spezia Women sarà ben rappresentata con tre calciatrici: Matilde Passalacqua, Nicole Del Freo ed Elisa Duce ormai veterana e alla terza partecipazione. La squadra ligure giocherà oggi alla 14,15 a Pra contro la selezione del Trentino e lunedi sempre solita ora e campo contro l’Abruzzo. Obiettivo almeno le semifinali. In corsa per i quattro trofei ci saranno 78 rappresentative. Questi i numeri impressionanti che solo il Torneo delle Regioni può sfoggiare. Le gare in programma sono 142 e saranno giocate su diciotto campi in due province, Genova e Savona. Tutte e quattro le finali si giocheranno allo "Sciorba Stadium" di Genova. Il Torneo delle Regioni avrà un impatto importante anche sotto l’aspetto del turismo sportivo con le 78 rappresentative che alloggeranno in quattordici strutture ricettive a Genova, Marina di Andora, Lavagna, Loano, Sestri Levante, Pietra Ligure, Alassio e Chiavari.

Marco Zanotti