Preparazione del Grifone. Biancorossi a Roselle

Dopo lo scivolone di Orvieto, i biancorossi di mister Consonni ieri pomeriggio si sono ritrovati al Centro Sportivo di Roselle dove si alleneranno per l’intera settimana in vista della gara casalinga di domenica con il Seravezza Pozzi. Biancorossi a quota 33, ospiti due punti in più.

Interrotta la serie positiva delle dieci partite utili consecutive (due pareggi e otto vittorie), ora Cretella e compagni devono dimostrare di aver raggiunto la necessaria maturità per pensare in grande e che la sconfitta rimediata contro gli umbri rappresenta soltanto un incidente di percorso. Quello che lascia un po’ a desiderare nella prestazione dei maremmani è rappresentato dal fatto che vanno incontro ad un finale di gara sempre in affanno: molte altre volte ciò è stato superato senza danni, domenica, invece, ciò non è avvenuto. E su questo atteggiamento rinunciatario ormai divenuto fisiologico mister Consonni deve sicuramente intervenire.

Contro l’ostico Seravezza del bomber Benedetti, dunque, si profila un match ad alta tensione per cui si spera possano essere recuperati almeno alcuni dei giocatori che hanno dovuto saltare la gara in terra umbra per infortuni o influenza.