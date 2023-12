Presentato al ristorante amelie. La storia dei giocatori stranieri in 118 anni di Ancona: ecco il libro di Vincenzo Felici

Si chiama "Non passa lo straniero" ed è un libro con un cuore biancorosso, scritto da Vincenzo Felici e presentato alcuni giorni fa al ristorante Amelie, insieme al presidente dei Cuba, Club uniti biancorosso Ancona, Eros Giardini. Racconti e curiosità dei 118 anni di storia dell’Ancona attraverso le storie dei calciatori stranieri che ci hanno giocato. Tutto questo e molto altro nel libro firmato dallo storico tifoso biancorosso Vincenzo Felici. Dal 1905 al 2023 tra emozioni, passione, gioie, alcuni momenti difficili ma sempre con il vero orgoglio anconetano nel cuore. Questi sono alcuni degli ingredienti presenti in "Non passa lo straniero", opera del farmacista di origini pesaresi da tanti anni trapiantato ad Ancona, tanto da essere diventato un tifoso dorico. Insieme a Felici e a Giardini, in occasione della presentazione del libro, sono intervenuti al telefono due idoli dell’Ancona e degli anconetani, Maurizio Ganz e Andrea Bruniera. Un filo rosso è dunque presente nel racconto di Felici: analizzando il percorso degli stranieri con la maglia dell’Ancona si parte da dove tutto è nato, ovvero da quel 5 marzo 1905, data di fondazione dell’Unione Sportiva Anconitana. Il libro è disponibile nelle librerie di Ancona e anche online. Parte del ricavato verrà devoluto all’associazione "Il sorriso di Daniela" che ha come mission il sostegno alla popolazione ugandese.