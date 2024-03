Presenze attaccanti. Galligani è il top. Sempre in campo 14 gol e 14 assist

L’assoluto protagonista in termini di presenze, gol e assist in casa Siena FC è senza dubbio l’attaccante Galligani, unico giocatore di movimento ad aver collezionato 28 partite su 28 (come il portiere Giusti) e recordman anche in termini di realizzazioni (14) e assist (sempre 14). Il ‘gemello’ Boccardi, con cui aveva condiviso anche i proficui anni a Grosseto sotto la guida di Magrini, è fermo a quota 22 come presenze visto che ha accusato un paio di stop per infortunio ed è vicino alla doppia cifra come gol segnati, 8. Ricciardo si assesta a quota 19 come presenze, anche lui a volte fermato, specie in avvio, da problemi muscolare con 6 reti tutti piuttosto pesanti a partite da quella dell’esordio e dall’ultima che ha evitato il primo ko stagionale contro il Signa. Il brasiliano Granado, arrivato dopo la terza giornata ha giocato 20 partite (4 reti) mentre per Ravanelli, classe 2005 sono 6 le apparizioni, tutte dal primo minuto, senza però riuscire a segnare. Infine Costanti: una presenza.