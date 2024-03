Presenze difensori. Biancon da record con 27 gettoni. Dietro un ‘terzetto’

Dietro al recordman Giusti, che ha giocato tutte le 28 gare della Robur, la fanno da padroni i difensori. Il centrale Biancon è infatti quello delle retroguardia ad aver giocato di più collezionando fino ad ora 27 apparizioni, molte delle quali dal 1’. Dietro di lui il terzetto composto da Cavallari (che ha saltato un paio di convocazioni per infortunio), l’under Morosi e l’esperto mancino Agostinone, tutti a quota 25. Per l’ex Lecce e Foggia quasi la metà delle presenze sono arrivate partendo dalla panchina, mentre Morosi, classe 2004 ha saputo crescere domenica dopo domenica per ritagliarsi una grande spazio sulla corsia destra a discapito di Pagani, di un anno più grande e prezioso jolly (ha giocato anche a sinistra e mezzala) che a quattro giornate dal termine ha comunque messo insieme 19 presenze. Uno in più invece per il pari età Bertelli, che si è fatto valere come alternativa ad Agostinone. L’ivoriano Achy è a quota 22. Infine Leonardi, chiuso a destra da due under: 5 i gettoni per lui.