Presidente... presente. Simone Giacomini ha festeggiato con squadra e staff

Non poteva mancare il presidente bianconero Simone Giacomini, a Sansepolcro. Nel giorno della matematica promozione della Robur in Serie D, al culmine di una cavalcata micidiale, il numero uno del Siena Fc è voluto essere a fianco della ‘sua’ Robur. L’ultima volta che si era seduto in tribuna era stato lo scorso 8 ottobre, per la partita del Berni con la Sinalunghese, terminata 4-3. Ieri l’imprenditore ha potuto così festeggiare lo splendido traguardo raggiunto dalla squadra di Magrini, costruita in fretta e furia la scorsa estate quando il sindaco Nicoletta Fabio gli consegnò le chiavi del calcio bianconero dopo la mancata iscrizione in Serie C dell’Acr Siena. Le buone notizie, per Simone Giacomini, sono arrivate nelle scorse ore anche sul fronte stadio: l’ultima sentenza del Consiglio di Stato ha infatti spianato la strada alla riappropriazione del Franchi e del campo Bertoni all’Acquacalda, da parte de Comune.