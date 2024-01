Prevendita al via. Si viaggia verso il ’Curi’ con il biglietto in tasca

Sono pronti a rimettersi in viaggio i tifosi del Rimini e possono farlo con il biglietto già in tasca. È scattata, infatti, la prevendita dei tagliandi di ingresso allo stadio ’Curi’ per la gara di sabato tra il Perugia e i biancorossi (inizio alle 18.30). Ai tifosi del club di Piazzale del Popolo è destinata la curva sud. Per i settori ordinari invece viene consigliato l’acquisto della tribuna laterale settore ‘A’ (TOA). La vendita, in modalità online e nelle ricevitorie abilitate Ticketone, terminerà venerdì alle 19. Il costo del biglietto è di 14 euro (+1 euro di prevendita). I tifosi del Collettivo riminese Perugia sabato la raggiungeranno in pullman. Chi volesse unirsi al club biancorosso può prenotare contattando Alfredo (347-8836166) e Ivan 335-5711536 (Whatsapp). La partenza è fissata per le 14.45 in Piazzale del Popolo. Costo 20 euro.