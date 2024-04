PREVENDITA. Biglietti bloccati: attesa per il Gos

Tra il ricordo della promozione dello scorso 16 aprile in serie C, che ha cancellato in parte l’amarezza per il ricordo della radiazione del 17 aprile del 1993, i tifosi amaranto aspettano notizie sul fronte dei biglietti per il derby. Le due questure (Perugia e Arezzo) vorrebbero adottare le misure dell’andata: trasferta solo per i tesserati e solo in pullman. Gli aretini hanno manifestato il loro dissenso anche perchè dall’Osservatorio è arrivato il suggerimento di consentire l’accesso ai soli tesserati, senza però specificare il nodo dei pullman. Intanto oggi per i tifosi umbri è partita la prevendita, per gli aretini invece tutto fermo almeno fino a domani quando si terrà il Gruppo operativo sicurezza (Gos) che dovrà prendere una decisione. Certo è che a quel punto mancheranno poche ore al calcio di inizio e reperire eventuali pullman sarà dura.