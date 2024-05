Prima cat. Semifinali. Il Tegoleto sale in cattedra. Amiata va ko

TEGOLETO

2

AMIATA

1

BADIA AL PINO – Sarà il Tegoleto ad affrontare la finale dei play off: la squadra di Badia al Pino supera 2-1 l’Amiata e si regala la possibilità di sfidare il San Quirico. Ad aprire le danze, dopo dieci minuti, sugli sviluppi di un corner il Tegoleto centra la traversa, Beoni si avventa sul rimbalzo e ribadisce in rete. L’Amiata risponde subito: al 20’ Caccamo serve in profondità Di Fiore, che supera il portiere. Il pareggio dura però solo un quarto d’ora: al 35’, sugli sviluppi di un traversone, si crea una carambola in area che favorisce il Tegoleto, con Bonci che sigla il 2-1. Nella ripresa l’Amiata tenta di metterci il cuore, spingendo con tutte le energie rimaste in cerca del pari, ma il Tegoleto fa buona guardia, chiudendosi in difesa e aspettando l’azione avversaria. Le conclusioni degli ospiti si limitano a qualche tiro dalla distanza, neutralizzati senza troppi problemi dal portiere avversario.