Prima categoria. Amegliese spreca un’occasione. Pari col Vezzano, rischio playout

Amegliese

1

Vezzano

1

AMEGLIESE IRON FOX: Moretti (46’ Luccetti), Baldini, Pangallo, Coda, Canciello (17’ Borghetti), Fedoryshyn, Conti, Pardi (85’ Tognini), Valletta, Masini, Cervia. All. Giorgini.

VEZZANO: Ratti, Irrera, Costa, Salku, Rossini, Dalhoumi, Spallanzani, Maggiani (65’ Apkena), Danovaro (85’ Tavilla), Ricciardi, Sacchi. All. Vatteroni.

Arbitro: Romeo di Spezia.

Reti: 28’ Rossini, 41’ (rig.) Masini.

AMEGLIA – Amegliese Iron Fox e Vezzano pareggiano 1-1 alla Ferrara di Ameglia il recupero in notturna della 21ª giornata del girone E di Prima categoria. Gli amegliesi falliscono così una grande opportunità per uscire dalla zona playout dato: con il pari restano al decimo posto staccando di un punto la Santerenzina, portandosi ad una sola lunghezza dal Colli Ortonovo che, in caso di vittoria, avrebbero scavalcato. Grande merito va ai vezzanesi che pur essendo ormai retrocessi in Seconda categoria e all’ultimo posto in graduatoria, onorano il campionato dando sempre il massimo. E’ proprio il Vezzano a passare in vantaggio al 28’ con Rossini scattato sul filo del fuorigioco. Al 41’ pareggia Masini su rigore assegnato per un fallo di mano in area di un difensore vezzanese su cross di Valletta. Al 65’ sempre Masini colpisce la traversa con un gran tiro. Al 73’ e all’85’ Ratti salva il risultato con due belle parate su tiri di Masini e Valletta.

P.G.