Prima Categoria. Aria nuova per il Casale. C’è il tecnico Calderone

Alessandro Calderone è il nuovo allenatore del C.F. 2001: toccherà a lui guidare la prima squadra nel campionato di Prima Categoria 2024/25. Ad annunciarlo è stato il club, ufficializzando la trattativa-lampo condotta dal direttore sportivo Giacomo Barsotti. Il nuovo arrivato è già stato presentato dal direttore generale Daniele Allori e dai presidenti Filippo e Francesca Fiaschi: a lui il compito di portare aria ed idee nuove in vista della prossima stagione. Per il Casale si è chiusa un’annata tribolata sul piano dei risultati: dopo un primo scorcio stagionale che aveva fatto ben sperare, la squadra ha faticato a trovare continuità e ad un certo punto era scivolata pericolosamente in zona playout. La salvezza era comunque arrivata con un colpo di reni nelle ultime partite, ma la dirigenza e coach Filippo Ermini hanno deciso di non continuare insieme. Calderone raccoglie un gruppo piazzatosi all’undicesimo posto nel girone C di Prima con 38 punti, in un raggruppamento comunque caratterizzato da una situazione di equilibrio. Un trampolino di (ri)lancio dal quale ripartire, per costruire un nuovo progetto tecnico.

G.F.