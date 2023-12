Prima categoria Arriva il fanalino di coda. Mulazzo, ghiotta chance col Pescia. Colpo di mercato, preso D’Angelo

Mulazzo di nuovo in casa oggi (ore 14,30) per affrontare nell’ottava giornata d’andata di Prima categoria il fanalino di coda Pescia. Mulazzo scatenato sul mercato. Sorprendendo tutti, infatti, si è assicurato le prestazioni di Riccardo ’Dino’ D’Angelo. Quello del centrocampista, all’occorrenza anche trequartista ed esterno, è un vero e proprio colpo di mercato per il mondo dilettanti e soprattutto per il club rossoblù del presidente Paolo Marconi. D’Angelio lascia Pontremoli e la Pontremolese, ma non la Lunigiana pallonara. Ultimato il suo addio tra umori non zampillanti, il centrocampista, dalle idee illuminanti, 39 gol il suo bottino, ha firmato l’altra sera per il Mulazzo in una atmosfera idilliaca alla presenza del tecnico Strata, del dt Lorenzo Bergamaschi e del team manager Jacopo Uberti. Il pontremolese già da tempo nell’agenda non tanto segreta di Paolo Marconi, che usando i ferri del mestiere come uomo-mercato, è riuscito nell’impresa di sfilarlo alla concorrenza di società del versante Emilia e della vicina Spezia, si è subito messo agli ordini del tecnico di Podenzana per il primo allenamento con la casacca rossoblù.

"Voglio ripagare la fiducia della società e del tecnico – dice l’ex primavera di Spezia e Pontremolese –. Entro a far parte di un ambiente dove ritrovo tanti compagni di battaglie vinte come Capo, Occhipinti, Filippi, Leri, Manenti, con loro sono cresciuto e con loro voglio riprendere a vincere".

La società rossoblù, dopo aver scritturato Capo, Bortolasi e Davide D’Angelo assicurandosi ’Dino’ D’Angelo, ha piazzato una stoccata micidiale superando le tante curve a gomito iniziali di una trattativa ricca di asperità, poi superate con una mossa sinergicamente fulminea. E si è accaparrata uno dei migliori prospetti presenti nel mondo del calcio lunigianese.

Ebal.