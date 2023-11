Prima categoria. Barberino, D’Apolito via dopo 5 anni

Lo Spartaco Banti Barberino, impegnato nel Girone C della Prima Categoria, si separa dall’allenatore Silvio D’Apolito, dopo cinque anni e mezzo e la vittoria del campionato di Seconda Categoria nel 2021-2022. Lo ha annunciato il presidente della società rossoblù Bruno Nencini: la decisione dell’esonero è arrivata nel pomeriggio di lunedì, all’indomani del pareggio casalingo contro la formazione pistoiese degli Amici Miei, terminata con il risultato di 2-2. D’Apolito lascia la panchina con un bilancio di nove punti in dieci partite, frutto di due vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte.

Il presidente Nencini ha anche annunciato il nuovo allenatore, che è Luca Bagni, ex di tante squadre mugellane (con il Vicchio ha raggiunto la promozione in Eccellenza), nella scorsa stagione alla guida della Ludus ’90 Valle dell’Arno in Seconda Categoria. Bagni ha diretto il primo allenamento ieri sera e debutterà in panchina domenica prossima sul campo del Casale Fattoria.