Prima categoria. Brugnato prepara la sfida a Caperana

Brugnato ’alla finestra’ nella seconda giornata dei playoff regionali di Prima categoria, dopo la vittoria all’esordio sull’Argentina. Ieri, col Brugnato a riposo, l’Argentina si è riscattata battendo il Panchina Chiavari 3-1 (doppietta di Cabello e gol di Grandi per i taggiaschi, ospiti a segno con Bacigalupo). Nell’altro match vittoria a sorpresa della Superba sul Savona per 2-1: la doppietta di Mattiucci ha ribaltato il vantaggio iniziale ospite di Romano. In virtù di questi risultati la nuova classifica vede così in testa la Superba con 4 punti, seguito da Brugnato e Argentina 3, Panchina Chiavari 1, Savona 0 (Savona e Brugnato una partita in meno). La terza giornata nel prossimo fine settimana: sabato 25 Panchina Chiavari-Brugnato (a Caperana, ore 19.15) e domenica 26 Savona-Argentina (a Celle Ligure, ore 15), la Superba che osserverà il turno di riposo.

P.G.