Prima categoriA. Carucci: "Finale playoff, vedo favorita la Vigor Montecosaro sul San Claudio»

Alle 16.30 di oggi si sfidano Vigor Montecosaro-San Claudio nella finale del girone C di Prima categoria, la vincente poi la se la vedrà contro il Grottammare, secondo nel girone D, che ha saltato i playoff del proprio raggruppamento avendo fatto registrare un distacco superiore ai 9 punti dalla terza forza. "Vigor e San Claudio – osserva l’allenatore Fabio Carucci, nelle ultime stagioni alla Folgore Castelraimondo – sono squadre completamente diverse: il San Claudio si difende molto bene, spesso si schiera a 5, è compatto e punta sulle ripartenze con Ibii che nell’uno contro uno è davvero molto abile. Penso che la Vigor possa schierarsi con un 3-5-2, da due anni fa vedere un bel calcio proponendo gioco e creando situazioni offensive. La squadra di casa può contare su 2 risultati su tre e ciò la rende favorita. Nel turno precedente non ha giocato a differenza del San Claudio che ha ripreso il ritmo, comunque sia ritengo i montecosaresi favoriti". Entrambe le squadre hanno i giocatori in grado di far pendere l’ago della bilancia da una o dall’altra parte. "Ibii – spiega Carucci – è uno di quei calciatori in grado di spaccare la partita in qualsiasi istante; la Vigor ha in Tulli un elemento che ha fatto una stagione super e non dimenticherei nemmeno Bernabei, un fantasista che può trovare la giocata vincente su calcio piazzato o su azione singola". Sono partite che richiamano un grande numero di spettatori. "Sabato scorso c’erano 250 persone a vedere Treiese-Ripe San Ginesio, ciò per dire che sono gare che attirano molta gente".