Prima categoria. Casini lascia il Valdichiana

Alessandro Casini non è più il direttore sportivo del Marciano Cesa Valdichiana. La conferma è arrivata nelle ultime ore direttamente dalla pagina social del club della Valdichiana dopo che da giorni circolavano rumors circa la separazione. Ex numero uno, anche dell’Arezzo in serie D e non solo, Casini dopo aver appeso le scarpette al chiodo ha esordito come direttore sportivo nel club espressione di Cesa e Marciano. Dopo un solo anno l’addio con la possibilità adesso di ripartire in altri sodalizi. In Eccellenza iniziano a farsi sentire le voci di mercato relative a Roberto Fani. Il tecnico della Castiglionese è ambito e nelle prossime settimane andrà delineato il suo futuro in maglia viola o altrove.

Lutto in casa Tegoleto. La società biancorossa piange la scomparsa di Dino Bonci, fondatore e presidente onorario del sodalizio biancorosso. Proprio il Tegoleto ha voluto omaggiare il suo dirigente pubblicando una foto che lo ritrae con la coppa per la vittoria del campionato di Seconda categoria.