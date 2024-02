Prima categoria. Castelraimondo, si è dimesso il tecnico Carucci

Fabio Carucci ha rassegnato le dimissioni per motivi personali da allenatore della Folgore Castelraimondo, formazione che occupa in coabitazione la quinta posizione del campionato di Prima categoria. La società pur con rammarico ha accettato la decisione del tecnico e lo ha ringraziato "per i setti anni fantastici – scrivono i dirigenti in cui la Folgore ha compiuto una vera e propria rifondazione che senza di lui non sarebbe stata possibile. Sono stati infatti tanti i traguardi raggiunti tra cui il ritorno in Prima categoria e soprattutto i numerosissimi ragazzi locali che Carucci ha fatto crescere e debuttare in prima squadra. Gli auguriamo tutte le fortune sia personali che sportive. Nei prossimi giorni la società comunicherà chi guiderà la squadra".