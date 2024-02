Prima categoria. Centese a Bondeno. La X Martiri vuole avvicinarsi

La Centese ha sfruttato il testa-coda con il Nonantola per tornare alla vittoria, riscattando il ko nello scontro diretto con il Ponte; la squadra si è ricompattata, diversi giocatori stanno riacquisendo la forma migliore dopo gli acciacchi di stagione e i frutti si sono visti in campo. A Bondeno comincia un ciclo di tre partite difficili per i biancocelesti, tra cui l’ultima con la diretta concorrente X Martiri. I matildei però non ci stanno a recitare il ruolo di vittima sacrificale. "Abbiamo il vantaggio di non aver niente da perdere. Rispetto all’andata siamo diventati una squadra con una precisa identità – dice il direttore sportivo del Bondeno, Enrico Veronesi – merito di mister Gadda, che ha saputo assemblare una squadra giovanissima. Arriviamo al derby in salute, oltre tutto per l’occasione tornano a disposizione Fornasier, Frustaglia e il nuovo acquisto Darraji". X Martiri pronta ad approfittare di un eventuale passo falso dei rivali. A Porotto arriva il Fly Sant’Antonio, fresco dell’inaspettato successo casalingo a spese del Ponte. "Il Fly esprime tutto il potenziale soprattutto in casa – afferma il direttore sportivo dei biancazzurri, Riccardo Alberani – sfruttando le limitate dimensioni del loro terreno di gioco. Per quanto ci riguarda vogliamo vincere, anche per riscattare la sconfitta dell’andata". Siete la miglior difesa, a cosa attribuisce il rendimento super del reparto arretrato? "All’organizzazione del mister e anche degli interpreti, De Cristofaro e Pallara".