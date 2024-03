Prima categoria. Centese e X Martiri corrono. In coda, cinquina dell’Argentana

Al termine di una battaglia nel fango, a Poggio Renatico la Centese porta a casa una vittoria di platino. Nel primo tempo i biancocelesti passano in vantaggio con un bel gol di testa di Stefano Ficarelli. La chiude Pirreca in contropiede, con un tiro che si insacca all’incrocio dei pali. Da segnalare, nel finale, un gol sfumato di Garetto che però scivola nella melma, a portiere battuto. La Centese mantiene saldamente nelle mani la leadership del girone, ma alle sue spalle non molla la X Martiri, che a Porotto ha vinto il derby con il Pontelagoscuro per 4-2. Si è giocato su un campo al limite dell’agibilità, con ampi tratti sommersi dall’acqua, scesa copiosa dal temporale che si è abbattuto sulla provincia nel primo pomeriggio. Il primo tempo è stato equilibrato. Alla mezz’ora la X Martiri beneficia del primo dei rigori assegnati, Maghini è bravo a parare. Ponte in vantaggio con Zappi, ieri autore di una doppietta. Si va al riposo con gli ospiti in vantaggio, ma dura poco. Nel secondo tempo due penalty in rapida successione consentono ai padroni di casa di ribaltare il risultato. Sotto di due gol il Ponte tenta la rimonta, ma è castigato in contropiede da Evali. Zappi riapre la partita, ma è tardi. Il finale è concitato, l’arbitro espelle dapprima mister Fantuzzi e poi lo stesso Zappi, finché nel recupero la X Martiri cala il poker. E’ la terza sconfitta consecutiva per il Ponte, la sesta su otto partite disputate nel girone di ritorno. "Ormai i play off sono andati – commenta amareggiato il direttore sportivo Marcello Sfargeri – D’accordo che siamo stati condizionati dalle tante assenze, a Porotto eravamo in sedici, ma non deve essere un alibi. Di qui alla fine dovremo cercare di fare più punti possibile e onorare nel migliore dei modi il campionato". Nella lotta per non retrocedere spicca il successo con ampio margine dell’Argentana, una cinquina alla diretta concorrente Copparo, tre punti che consentono ai granata di fare un balzo in avanti in classifica, anche se non ancora fuori pericolo, con gli stessi punti (23) dei cugini del Santa Maria Codifiume e del Bondeno, sconfitto a domicilio dal quotato Ravarino.