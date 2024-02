Prima categoria. Centese e X Martiri. Sabato lo scontro al ’Bulgarelli’

Sta salendo la temperatura nella Cento del pallone per il big match che può valere la promozione diretta tra i biancocelesti, in testa fin dalla prima partita, e la X Martiri seconda in classifica staccata di una sola lunghezza, che si disputerà al "Bulgarelli" sabato prossimo alle 15. Entrambe hanno vinto secondo pronostico nelle gare di avvicinamento: la Centese a San Giovanni in Persiceto e biancazzurri di Porotto con il Molinella, rispettivamente contro la terza e quinta forza del campionato; adesso serve un colpo d’ala per prendere il largo per andare a navigare in mare aperto. "Contro il Persiceto ho visto una Centese in palla – commenta con orgoglio il presidente biancoceleste Alberto Fava – Si poteva chiuderla prima, ad ogni modo ho apprezzato la carica motivazionale e la determinazione espressa dalla squadra". Adesso la testa è tutta allo scontro diretto. "Il Bulgarelli vestirà l’abito della festa, con la sfilata dei ragazzi del settore giovanile prima dell’inizio della partita. A questo appuntamento arriviamo carichi, consapevoli dei nostri mezzi, ma con grande rispetto della X Martiri. Sapevamo che il potenziale dei nostri avversari era alto: hanno conservato buona parte dell’organico dell’anno scorso, in Promozione, e inserito giocatori di esperienza di categoria superiore nei ruoli chiave. E’ bene dire subito che non sarà determinante per la vittoria finale, ci saranno ancora tante partite da giocare, ma potrebbe avere un forte impatto a livello psicologico".

Franco Vanini