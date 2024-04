Prima Categoria: Centese in festa, X Martiri seconda. Fari sulla zona salvezza

Oggi (ore 15.30) si chiude la stagione regolare in Prima categoria. Ancora da stabilire la griglia play off e anche quella play out, mentre è già sicura del salto di categoria con tre giornate di anticipo la Centese. I biancocelesti hanno ben poco da chiedere, ma vorranno finire bene davanti ai propri tifosi, anche se Copparo non ha nessuna intenzione di far da comparsa. I rossoblù hanno fatto un passo avanti verso la salvezza, un eccellente 3-1 sul Molinella che nel turno precedente era riuscito nell’impresa di fermare proprio la Centese. Chiaro che una sconfitta al Bulgarelli rimettere tutto in discussione per Scaramelli e compagni. La X Martiri si trova nella comoda posizione di aver già in tasca il secondo posto, aspetta solo di conoscere l’abbinamento delle possibili concorrenti. I biancazzurri saranno di scena a San Giovanni in Persiceto, che occupa il quarto gradino del podio unitamente al Fly Sant’Antonio. "Scenderà in campo agguerrita – è il timore del direttore sportivo della X Martiri, Riccardo Alberani – sia per cercare di restare agganciato al gruppo delle migliori sia per riscattare la sconfitta dell’andata. E’ una squadra competitiva, tra le più forti del girone". Bolognesi farà un po’ di rotazione in vista dei play off, come il regista Gessoni, che lamenta un fastidio al ginocchio. Nella lotta per non retrocedere Bondeno va da uno scontro diretto all’altro. I matildei avevano vinto nel turno precedente la sfida salvezza con l’Argentana, serve però uno sforzo supplementare a Santa Maria Codifiume. "Per quanto ci riguarda i play out sono stati raggiunti – sostiene il direttore sportivo Enrico Veronesi – ed è un primo risultato, altrettanto importante sarà la classifica finale. All’andata avevamo vinto 1-0 con gli argentani. E’ una squadra che non ci sogniamo di sottovalutare, dispone di elementi di qualità come Darraj, ex Casumaro, autore di 15 gol, ma ce ne sono altri". Bondeno senza i difensori Fornasier e Frustaglia.