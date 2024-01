Prima categoria. Centese ok nell’anticipo. Tocca alla X Martiri

Dopo il largo successo in riva al Po nello scontro diretto con la Centese, che di fatto ha riaperto il campionato, il Pontelagoscuro non intende fermarsi. Gli uomini di Fantuzzi saranno a Sant’Antonio con i bolognesi della Fly con il rientro di Madkour, ma senza l’esperto Skabar, che salterà l’incontro per squalifica. "Abbiamo cominciato il 2024 così come era finito il 2023, con una vittoria – afferma il direttore sportivo del Ponte, Marcello Sfargeri – Con la capolista abbiamo fatto una grande prestazione su tutti i livelli, adesso bisogna fare attenzione a non farci prendere dall’euforia per evitare di disperdere quanto raccolto domenica scorsa". E’ in grande salute anche la X Martiri, che è diventata la più accreditata rivale per la Centese, grazie a una serie impressionante di vittorie di misura, che ha portato i biancazzurri di Porotto a solo 4 punti dalla vetta. Oggi banco di prova ulteriore a Sa Biagio contro l’Argentana, nobile decaduta e terz’ultima in classifica. Turno importante nella lotta per non retrocedere. A Copparo arriva il Gallo, formazione che sta risalendo la classifica. "Andiamo su un campo ostico – è il parere di Sergio "Bubu" Zambrini, allenatore dei granata – il Copparo viene da un importane successo a Galeazza e viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Anche noi abbiamo cominciato il girone di ritorno con il piede giusto e abbiamo passato il turno in coppa". Intanto nell’anticipo di ieri la Centese nel testa-coda con il Nonantola si è imposta per 2-0.