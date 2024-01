Prima categoria. Centese riflette dopo il poker subito. Fava: "Restare umili»

E’ ripreso dopo la lunga sosta il campionato di Prima categoria e subito c’è una grande sorpresa: il Pontelagoscuro si impone per 4-1 nello scontro diretto con una la capolista Centese. La X Martiri ha sfruttato il turno casalingo con il Sala Bolognese e ha ridotto a quattro il disavanzo e le altre concorrenti si sono fatte sotto, Ponte compreso. Il presidente Tino Fava non accampa scusanti: "Una battuta d’arresto non può che farci bene – dice il massimo dirigente della Centese – metaforicamente parlando: meglio che sia arrivata subito e all’inizio del girone di ritorno. Sappiamo perfettamente che nessuno regala niente, tantomeno squadre attrezzate come il Pontelagoscuro, che ha dimostrato di essere stato costruito per poter vincere il campionato. Restiamo umili, con la consapevolezza e fiducia nei nostri mezzi". L’ultimo ad arrendersi tra i biancocelesti è stato Lorenzo Pirreca, autore del gol della bandiera in riva al Po. Un gol d’autore, undicesimo stagionale: "Da un recupera palla in attacco – racconta – è nato il contropiede finalizzato da un mio tiro da fuori area che si è insaccato all’incrocio dei pali". Sulle ragioni del poker al passivo Pirreca ha le idee chiare: "Siamo partiti con il nuovo modulo di gioco, il 4-2-3-1, che evidentemente non abbiamo ancora assimilato. Nel secondo tempo siamo tornati all’antico, il 4-3-3, ma era troppo tardi. Ciò non toglie che il Ponte ha meritato di vincere, mentre noi abbiamo giocato una partita sotto tono".