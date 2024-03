Prima Categoria. Centese rischia in casa del Gallo. X Martiri in casa

Domenica di incroci non banali nel girone delle ferraresi in Prima Categoria, a cominciare dall’insidiosa trasferta sul campo di Gallo per la capolista Centese, che al momento si trova a +7 rispetto alla più diretta inseguitrice X Martiri. Gli amaranto di mister Zambrini arrivano al match rivitalizzati dal passaggio del turno in Coppa Emilia: il Gallo è infatti l’unica formazione della nostra provincia ad essere rimasta in gioco nella competizione, e affronterà ad aprile le semifinali, ma la Centese non ha intenzione di lasciare punti per strada dopo essersi rimessa in carreggiata negli ultimi turni. E’ quasi un testacoda l’impegno casalingo della X Martiri a Porotto contro il Bondeno, penultimo in classifica ma a soli tre punti dalla coppia Codifiume-Argentana: sfida che può riservare qualche insidia all’undici di Bolognesi. Proprio a Santa Maria Codifiume, il Pontelagoscuro di mister Fantuzzi cerca tre punti chiave per rimanere agganciato al treno playoff: il successo di sabato scorso contro il Bondeno ha ridato slancio alle ambizioni dei bianco-azzurri, che però hanno assoluto bisogno di trovare continuità per diventare a tutti gli effetti la mina vagante in questo finale di stagione.