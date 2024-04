Prima categoria. "Cingolana-Montecosaro e Urbis Salvia-E. Tolentino, partite che mettono in palio punti salvezza»

Ancora 9 punti a disposizione per salvarsi, per evitare i playout o centrare i playoff in Prima categoria. Il turno è presentato dal tecnico Angelo Ortolani.

Caldarola-San Claudio: "Al Caldarola servono punti per evitare il distacco di 10 lunghezze per disputare i playout, gli avversari lottano per il terzo posto: X2".

Camerino-Esanatoglia: "L’Esanatoglia è retrocessa, il Camerino vuole chiudere bene: 1".

Cingolana S. F.-Montecosaro: "Si sfidano formazioni a caccia di punti salvezza. Cingoli è temibile in casa, prevedo la vittoria dei locali".

F. Castelraimondo-Settempeda: "La Settempeda è salita in Promozione, la Folgore non può più ambire ai playoff. Tuttavia la Settempeda non ha mai perso dopo il cambio di guida tecnica, ha entusiasmo da vendere: 2".

Montecassiano-M. Pollenza: "Pollenza si sta tirando fuori da una situazione delicata e alla fine ci riuscirà avendo un organico di valore. Il Montecassiano lotta per il terzo posto: X".

P. Falcor-Passatempese: "Il Passatempo non può permettersi un passo falso per evitare un distacco di 10 punti che li estrometterebbe dai playoff. Stesso discorso per la Falcor, ma in chiave playout. Metto 2".

U. Salvia-E. Tolentino: "Una gara delicata. All’Elite basta poco per mettersi al sicuro, ma per l’Urbis Salvia questa gara è un treno da prendere per mettersi al riparo da sorprese: 1".

V. Montecosaro-Portorecanati: "La Vigor vuole rinforzare il secondo posto, magari nella speranza di saltare il primo turno dei playoff: 1".