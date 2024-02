Prima Categoria. Cipolla contro il suo Piobbico: "Sarà dura». Scotti istruisce il Montecalvo: "Dare battaglia»

Oggi in Prima categoria si giocano sette anticipi alle ore 15. In programma, per la quinta giornata del girone di ritorno, gare importanti per la classifica generale.

Nuova Real Metauro-Audax Piobbico. Il commento sulla partita è di Giovanni Cipolla, attuale tecnico della Nuova Real Metauro terzo in classifica e calcisticamente partito proprio da Piobbico: "Sarà sicuramente una partita molto difficile – osserva Cipolla – perché il Piobbico la reputo sempre una delle squadre più forti del girone. E’ vero che ultimamente i risultati non gli danno ragione e anche per questo hanno cambiato mister, ma è una partita molto complicata sia perché con l’avvento del nuovo allenatore Bernardini sicuramente l’ambiente avrà avuto una scossa, sia perché noi abbiamo tantissime defezioni. Sicuramente non saranno della partita Coletti Colombaretti, Boiani e Falcioni, cercheremo di recuperare in extremis Ciacci, Berardi e Gambelli visto che non si sono mai allenati perché febbricitanti. Sono convinto che chi li sostituirà farà del suo meglio come sempre". La gara si giocherà al Comunale di San Lorenzo in campo. Arbitro Alessandro Lanciani di Macerata.

Osteria Nuova-Mercatellese. "Dopo la bella vittoria in trasferta – sottolinea il presidente dell’Osteria Nuova Luigi Cocchi – la squadra è carica e motivata per continuare a fare bene. Siamo in una posizione di classifica che comincia a farsi interessante. Ci siamo allontanati dalla parte bassa e vorremmo cercare di migliorare ancora. Oggi ci attende una gara casalinga contro una Mercatellese sempre ostica da affrontare e bisognosa di punti, some sempre speriamo in una bella partita". Arbitro Giacomo Montani di Pesaro.

Pesaro Calcio-Avis Montecalvo. (ore 14,30). "Andremo ad incontrare – dice il trainer del Montecalvo, capolista del girone, Francesco Scotti – una squadra ben organizzata con ottimi profili ed un allenatore molto preparato che ha dato alla sua squadra una identità ben precisa. Non a caso viene da nove risultati utili consecutivi. Noi dopo aver passato un periodo negativo ed essere ritornati alla vittoria domenica contro una squadra che in questo campionato probabilmente è una tra le più organizzate e attrezzate, abbiamo capito che per affrontare ogni singola partita di questo campionato non si può prescindere da un atteggiamento propositivo e battagliero. Solo in questa maniera potremmo ambire all’obiettivo prefissato". Arbitro Alessio Basili di Pesaro.

Le altre gare: Falco Acqualagna-A-Tavullia, arbitro Marco Graziosi di Pesaro. Lunano- Peglio, arbitro Francesco Giorgini di Pesaro. Santa Veneranda- S.Costanzo, arbitro Gianluca Persichini di Macerata. Usav Pisaurum-Maior, arbitro Andrea Liso di Ancona. Domani (domenica) ore 15: Vadese-Real Altofoglia, arbitro Romolo Bartomioli di Pesaro.

