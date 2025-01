Prima categoria. Coppa, il Cotignola col Roncofreddo

Il Comitato dell’Emilia Romagna della Figc ha effettuato i sorteggi dei quarti di finale della Coppa Regionale di Prima Categoria. Tra le tante formazioni ravennati che hanno iniziato la competizione è rimasto il Cotignola che il 19 marzo sfiderà il Roncofreddo, l’altra compagine romagnola superstite. Il Roncofreddo ha eliminato nell’ordine il Gatteo 2-0, il Granata 3-0 ai rigori, il Ronta per 3-0 e, negli ottavi, il Sant’Ermete per 2-1. Attualmente la formazione cesenate è terza in campionato nel girone H con 52 punti, contro i 66 della capolista Young Santarcangelo. Il Cotignola, dal canto suo, ha regolato nell’ordine la Virtus Faenza ai rigori, successivamente la seconda squadra di Medicina, il Fly Sant’Antonio (2-0), poi il Tozzona Pedagna 2-1, ex-capolista nel girone F e ora seconda nello stesso gruppo del Cotignola. Infine il Santa Sofia negli ottavi, superato 12-11 dopo i calci di rigore ad oltranza. Si giocherà in gara secca il 19 marzo.