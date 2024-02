Prima categoria. Corsa promozione,. X Martiri non molla: "Possiamo farcela»

Sgasata della Centese, che si impone contro la X Martiri nello scontro al vertice e porta a quattro i punti di vantaggio sui diretti concorrenti per la vittoria finale. Vittoria che va oltre ai tre punti in più in classifica, potrebbe incidere anche sul morale. Dopo un lungo inseguimento che aveva portato i biancazzurri di mister Bolognesi a una rimonta spettacolare, la battuta d’arresto potrebbe incidere in maniera decisiva. A Porotto però nessuno intende abbassare la guardia. "Mancano nove partite, adesso pensiamo a risollevarci e far punti – afferma il direttore sportivo della X Martiri, Riccardo Alberani – La Centese ha vinto lo scontro diretto, ma non è finita. Si riparte senza piangersi addosso e vedremo dove possiamo arrivare". Il dirigente biancazzurro si sofferma sulla partita di sabato scorso, giocata davanti a un pubblico entusiasta e numeroso. "C’era tanta gente e si è fatta sentire, ma sul risultato finale ci abbiamo messo del nostro. Abbiamo provato a reagire, però siamo stati poco incisivi. A parte una bellissima rovesciata di Evali, che ha colpito il palo, abbiamo costruito poco". Pontelagoscuro dai due volti a Galeazza ed è arrivata un’altra batosta. "E’ difficile commentare una prestazione del genere – dice il ds Sfargeri – abbiamo disputato un primo tempo ad alto livello, nel secondo tempo abbiamo incassato due gol nei primi 5’ e la squadra ha accusato il colpo. Nonostante tutto i play off sono ancora raggiungibili, ma c’è da lavorare".