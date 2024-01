Prima Categoria. Crollo Centese a Pontelagoscuro. Ora X Martiri a quattro lunghezze

Naufragio in riva al Po della Centese. Il girone di ritorno si apre con il successo nello scontro diretto tra il Ponte e la capolista per 4-1. Padroni di casa in vantaggio dopo 10’ con un gran gol di Franceschini, che raccoglie una corta respinta della difesa biancoceleste e fulmina il portiere con un tiro al volo. Raddoppio alla mezz’ora di Piccinardi su assist di Zappi. Nella ripresa i padroni di casa calano il tris, ancora con Franceschini, una staffilata appena dentro l’area centese. La Centese accorcia le distanze al 15’ con un bel tiro di Pirreca. A questo punto la capolista cinge d’assedio la porta del Pontelagoscuro, il bunker però regge e al 90’ la Centese subisce il quarto gol, una prodezza di Zappi: tunnel al difensore e scavetto sul portiere in uscita. Esulta il presidente del Pontelagoscuro: "Abbiamo meritato i tre punti – afferma felice Luca Popolo – contro una squadra che ha combattuto fino alla fine. C’era un po’ di preoccupazione alla vigilia, sia per la caratura dell’avversario sia per il rendimento della squadra dopo la lunga sosta, invece siamo andati oltre ogni aspettativa per le dimensioni, un risultato che riscatta il 5-1 dell’andata". Non cerca alibi il direttore sportivo della Centese, Lorenzo Malaguti: "Non abbiamo disputato una buona gara, il Ponte ha vinto con merito. Rispetto all’andata è cambiato il campo e la voglia di rivalsa del Ponte". Campionato riaperto? "Non è mai stato chiuso, non lo sarebbe stato anche se avessimo vinto". Sabato la Centese cercherà l’immediato riscatto nel testa-coda con il Nonantola. Ha approfittato del capitombolo della capolista la X Martiri, che si è imposto a Porotto sul Sala Bolognese con il più classico dei risultati, con gol di Manfredini ed Evali. "Abbiamo giocato bene, il risultato poteva anche essere più largo – dice Davide Bolognesi, l’allenatore – soprattutto per quello fatto vedere nel primo tempo. Abbiamo recuperato terreno, ora siamo a soli quattro punti dalla Centese, ma la classifica è corta nelle prime posizioni". In chiave salvezza importante vittoria del Copparo, che sbanca Galeazza e raggiunge il plotoncino delle pericolanti, lasciando il cerino dell’ultimo posto a Nonantola e Poggese.

Franco Vanini