PRIMA CATEGORIA. Derbissimo al Marginone. Lucchesi sugli scudi

Nel girone "A", nel derbissimo tra Academy Porcari e Marginone, la vittoria per 2 a 1 è andata al Marginone che continua, così, la sua marcia inarrestabile da prima della classe, con 49 punti, a nove lunghezze dalla seconda. Per la capolista gol di Gabriele Cortesi ed autorete di Di Tredici; per il Porcari ha accorciato Maggi. Successo di misura anche per il Corsagna (1 a 0) in casa, contro il Capezzano Pianore, grazie al rigore trasformato da Eramnazi. Vittoria a suon di gol anche per la Folgor Marlia: 3 a 2 al Corsanico. Biancocelesti passano con i gol di Andreini, Ragghianti e Tuzi; ai versiliesi non è bastata la doppietta di Cerri. Successo esterno anche per il Capannori (1 a 0), con gol di Orlandini sul campo dei Giovani Via Nova.

La domenica perfetta delle lucchesi si chiude con i tre punti conquistati dall’Altetico Lucca, vittorioso per 2 a 0, con la doppietta di Berrettini, sul Pescia. Una giornata davvero d’oro per tutte le squadre, tranne, ovviamente, per l’Academy Porcari caduto in casa nel derby, come detto.

Al. Lomb.