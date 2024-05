Prima categoria. Derby Argentario-Manciano. Si "salvi» chi può: è playout

Con il Massa Valpiana promosso in Promozione ed il San Vincenzo retrocesso in Seconda categoria, per il girone E di Prima categoria oggi è tempo di playoff e playout. In ottica promozione riflettori puntati sul Fonteblanda di Miraldo Sabatini che oggi sarà impegnato sul campo della Casolese per la semifinale playoff; l’altra semifinale sarà Donoratico-Pianella. Entrambe in gara unica con le formazioni di casa che avranno due risultati su tre a favore. La finale playoff sarà domenica prossima alle 16. In ottica salvezza invece due playout: in primis il derby tesissimo tra Argentario e Manciano e poi Lornano Badesse-Forte di Bibbona. Argentario privo del proprio tecnico Berni, squalificato fino a dicembre, e Manciano che invece arriva in un buono stato di forma, avendo evitato la retrocessione diretta, che sembrava scontata a metà anno, ed avendo risalito alcune posizioni. Anche in questo caso gara unica, chi gioca in casa ha due risultati su tre a disposizione. I santostefanesi dovranno ritrovare serenità dopo le ultime due partite dove abbiamo sentito un po’ troppo la pressione. Il programma: playoff, Casolese-Fonteblanda; playout, Argentario-Manciano.