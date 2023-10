Prima Categoria: derby atteso tra Poggese e Gallo. L’Argentana a Cento

Una vittoria e due pareggi nelle ultime tre partite, ma erano scontri diretti. La Centese ha conservato il primato in testa alla classifica, ma non può permettersi cali di tensione, Persiceto, Ravarino e Galeazza sono in agguato. I biancocelesti ricevono (ore 14.30) l’Argentana in un amarcord che meriterebbe altri palcoscenici. Favorita la Centese, ancora imbattuta e con un potenziale superiore, mentre l’Argentana sta trovando continuità solo nell’ultimo periodo, ma rende soprattutto in casa. "E’ vero – ammette Valentino Rigattieri, l’allenatore granata – finora in trasferta non abbiamo fatto neanche un punto, ma è anche vero che solo in queste giornate abbiamo trovato la nostra identità. La società si è mossa tardi, ma abbiamo trovato la quadra: adesso c’è un gruppo per lavorare con tranquillità". Il derby sembrerebbe appannaggio dei padroni di casa. "Sulla carta sì, ma abbiamo il vantaggio di non aver niente da perdere e ce la giochiamo". Tra i granata in forse i centrocampisti Diallo e Ghini, ma potrebbero stringere i denti e farcela a recuperare. Una delle antagoniste della Centese, la bolognese Persiceto, farà visita al Copparo, dove debutterà il nuovo allenatore Sergio Cestari, subentrato in settimana a mister Pavani, l’eroe della due promozioni consecutive. In casa il Galeazza, che ha bisogno dei tre punti per restare agganciata al trenino delle big. La formazione bolognese riceve la X Martiri, reduce dal buon pareggio con la Centese. "E’ un’occasione per rilanciarci – sostiene il direttore generale Antonio Alberani – Purtroppo saremo a ranghi ridotti per l’indisponibilità di giocatori importanti come Pallara, Evali, Gessoni ancora convalescente e Panzetta squalificato. Sarà un’occasione per gli altri ragazzi di farsi vedere e mettere in difficoltà il mister nella scelta della formazione da mandare in campo". Da segnalare il derby Poggese-Gallo.