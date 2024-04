Prima Categoria, Derby di fuoco all’arcinaso. Serricciolo, l’obiettivo è il traguardo salvezza. Strata chiede al Mulazzo grande concentrazione

La penultima giornata del campionato di Prima Categoria potrebbe essere decisiva per il Serricciolo. L’obiettivo dei gialloblù sarà, infatti, quello di chiudere il discorso salvezza con un turno d’anticipo e per farlo dovranno superare l’ostacolo Mulazzo. All’Arcinaso, questo pomeriggio alle 16, saranno proprio i cugini rossoblù gli avversari da battere.

"Dopo vari tentativi di centrare la salvezza matematica, sfumati per sfortuna, sviste arbitrali ed occasioni non sfruttare adeguatamente in area di rigore – afferma il ds Ruffini – ci riproviamo oggi. Dopo un avvio difficile i nostri “cugini“ hanno fatto un girone di ritorno importante mentre noi ancora una volta avremo una rosa decimata, visto che per squalifica non saranno disponibili Angelotti e Passeri. Mi auguro vivamente che la nostra determinazione di “chiudere i conti“ sia superiore alla loro volontà di ben figurare e di metterci in difficoltà".

"Mai come in questa circostanza dobbiamo saper leggere la partita con intelligenza ed equilibrio – afferma il tecnico del Mulazzo Strata –, riducendo al minimo i rischi, stando sempre al massimo della concentrazione. Una stralunigianpalla dove i punti in palio sono fra i più importanti della stagione. Non possiamo fallire, c’è da confermare quanto di molto positivo i ragazzi hanno fatto dal sei gennaio scorso. Oggi per noi sarà una partita delicatissima dovremo essere bravi a calare in campo le motivazioni che il derby richiede. È chiaro che queste gare nascondono insidie tremende perché so benissimo che, quando giochi con la mente sgombra ti riescono anche le cose più difficili proprio per questo motivo non molleremo un centimetro ai nostri avversari che hanno, tra le fila giocatori che possono risolvere il match in qualsiasi momento, mai come in questa circostanza dobbiamo saperlo leggere con intelligenza, equilibrio e concentrazione".