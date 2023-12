Prima categoria. Derby di Santagata. Il Fosso Ghiaia cerca di uscire dalla palude

La nuova capolista, Frugesport (nella foto Karim Bangoura), sarà impegnata già domani pomeriggio (ore 14,30) nel superderby di Santagata con una storica avversaria che, tuttavia, non naviga in buone acque, impelagata in piena zona playout. Derby anche per il Savio – secondo col San Vittore – in campo a Fusignano contro il Real, ultimo in classifica. Tra le pericolanti, il Fosso Ghiaia gioca a Santa Sofia in cerca di fondamentali punti salvezza. Nel girone E la Virtus Faenza sarà impegnata a Casalecchio contro la pericolante Real. Programma 13ª giornata (ore 14,30). Girone G (domani): Meldola-Sp. Predappio (ore 15), Santagata Sport-Frugesport. Domenica: Edelweiss-Savarna, Modigliana-Pol. 2000, Pianta-Carpena, R. Fusignano-Savio, S. Vittore-A. Romagna, S. Sofia-F. Ghiaia. Classifica: Frugesport 27; Savio, S. Vittore 25; Carpena, Modigliana, Pianta, Edelweiss 22; Savarna 20; Meldola, Sp. Predappio 16; S. Sofia 13; A. Romagna 10; F. Ghiaia, Santagata Sport 8; Pol. 2000 7; R. Fusignano 6. Girone E (domani): Petroniano-Utd. Montefredente (ore 15). Domenica: La Dozza-Basca, C. S. Pietro-C. del Rio, Pontevecchio-S. Benedetto, Porretta-Dozzese, R. Casalecchio-Virtus Faenza, S. Imolese-Ceretolese, T. Pedagna-Valsetta. Classifica: Petroniano 30; S. Benedetto 29; Valsetta 21; T. Pedagna 20; Ceretolese, Basca, La Dozza 19; Virtus Faenza 16; Dozzese 15; Pontevecchio, C. S. Pietro 14; Sesto Imolese 13; C. del Rio 12; R. Casalecchio 11; Utd. Montefredente 8; Porretta 3.

u.b.