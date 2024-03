Prima Categoria. Domani Edelweiss-Frugesport. Sarà anche un duello tra bomber

Giornata fondamentale nel girone G di Prima Categoria. Infatti, domani pomeriggio a Martorano si affrontano Edelweiss, seconda in classifica e la capolista Frugesport. I ravennati devono difendere 9 punti di vantaggio sulla piazza d’onore e, dunque, hanno a disposizione due risultati su tre, visto che anche un pari sarebbe comunque favorevole. Sarà pure un duello tra bomber: si va dai 15 gol (con 9 rigori) di Zuccarino del Frugesport ai 13 del sempiterno Brandino (con 2 penalty) dell’Edelweiss. Gialloneri ravennati che aspettano anche il risultato del recupero tra Sporting Predappio e San Vittore – domani ospita il Santagata Sport – quest’ultimo, anche vincendo, resterebbe comunque a -10 dalla prima della classe. Nella zona calda, che riguarda tante ravennati, spiccano il derby di oggi (si inizia alle 15) tra Fosso Ghiaia e Azzurra Romagna ma anche Real Fusignano-Meldola. Una vittoria dei neroverdi risucchierebbe i forlivesi in piena zona playout, soprattutto se il Fosso Ghiaia dovesse aver ragione dell’Azzurra. Nel girone E inizia il tour de force della Virtus Faenza che giocherà, dopo la giornata odierna, sia il turno di recupero infrasettimanale – come tutte le formazioni di questo raggruppamento – sia i quarti della Coppa Emilia Romagna di categoria. Domani i manfredi, tornati pienamente in corsa per i playoff, faranno visita alla Dozzese. Ore 14,30. Girone G: F. Ghiaia-A. Romagna (ore 15). Domani: Pol. 2000-Carpena, Edelweiss-Frugesport, Modigliana-Savarna, Pianta-Sp. Predappio, R. Fusignano-Meldola, S. Vittore-Santagata Sport, S. Sofia-Savio. Classifica: Frugesport 55; Edelweiss 46; S. Vittore, Savio 42; Carpena 41; Pianta, Modigliana 39; S. Sofia 31; Savarna 29; Sp. Predappio 28; Meldola 27; F. Ghiaia 25; R. Fusignano 22; Pol. 2000, A. Romagna 21; Santagata Sport 17. Girone E: Pontevecchio-T. Pedagna (ore 15). Domani: Dozzese-Virtus Faenza, La Dozza-Valsetta, C. S. Pietro-Ceretolese, Petroniano-C. del Rio, Porretta-S. Benedetto, R. Casalecchio-S. Imolese, Utd. Montefredente-Basca. Classifica: Petroniano 48; T. Pedagna 44; Valsetta 43; Virtus Faenza 37; S. Benedetto 36; Pontevecchio, Ceretolese, C. S. Pietro 34; Basca, Dozzese 31; R. Casalecchio 28; S. Imolese, La Dozza 24; C. del Rio 23; Utd. Montefredente 20; Porretta 7.

Ugo Bentivogli