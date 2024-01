Prima categoria: dopo due trasferte vittoriose arriva il Capezzano Pianore. Ora il Romagnano non vuole più fermarsi

Dopo due trasferte consecutive, entrambe vittoriose, torna a giocare in casa il Romagnano che questa domenica ha la possibilità di compiere un sorpasso sul Capezzano Pianore, l’avversario di giornata che lo sopravanza in classifica di due lunghezze. Il campionato di Prima Categoria degli amaranto ha ripreso un andazzo decisamente positivo negli ultimi due mesi. Da metà novembre in poi la formazione della coppia Dati-Matelli ha raccolto 15 punti in 8 gare, con una media di quasi 2 punti a partita. In questo lasso di tempo ha perso solo una volta, nel recupero pre-natalizio con il Folgor Marlia. Questo ruolino di marcia ha consentito al Romagnano di portarsi in una tranquilla posizione di centro classifica. L’ago della bilancia è ancora leggermente posizionato verso il basso perché sono solo 3 i punti di vantaggio sulla zona play out mentre il distacco dalla zona play off è doppio. Battere il Capezzano, che all’andata la spuntò per 2 a 1, potrebbe voler dire "switchare" definitivamente verso un campionato di alto profilo. Sicuramente il grande fardello contro cui ha dovuto fare i conti la società in questa prima parte del torneo è stato il problema degli infortuni che in alcuni momenti ha davvero falcidiato la rosa. Sotto questo profilo adesso, per fortuna, l’emergenza è finita. Gli indisponibili sono stati tutti recuperati a parte gli infortunati gravi come Lezza, Panaino e Cargioli per i quali la stagione è terminata subito. Rispetto alla domenica precedenti rientrano, infatti, anche i vari Domenici e Corsi a centrocampo. Tra i pali finalmente torna Mathias Mariani le cui tre giornate di squalifica hanno messo in ambasce la società. Il portiere è stato sostituito prima da Biagi, poi da Nicodemi (infortunatosi) e nell’ultima uscita dallo juniores Pellistri.