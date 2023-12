Prima categoria Dopo gli ultimi due buoni risultati. Il Serricciolo lancia la sfida ai Giovani Via Nova: "Sotto l’albero vogliamo trovare i tre punti»

Nel recupero dell’ottava giornata del campionato di Prima categoria il Serricciolo va a caccia di un successo per chiudere al meglio il 2023. Questo pomeriggio, con fischio d’inizio alle 14.30, i gialloblù ospitano all’"Arcinaso" i Giovani Via Nova. La formazione della Valdinievole, che al momento ha un punto in più rispetto ai lunigianesi, è reduce da tre risultati positivi consecutivi, una vittoria e due pareggi, l’ultimo con la Folgor Marlia, e quindi determinata a continuare su quella strada per allontanare sempre di più la zona più delicata della classifica. Anche i ragazzi del tecnico Borghetti, dopo la bella vittoria contro l’Atletico Lucca e il successivo pareggio con i cugini del Mulazzo, proveranno a dare una definitiva scossa alla propria stagione, tentando di fare un bel regalo a se stessi oltre che ai propri tifosi.

"Oggi torneremo a giocare in casa – afferma il ds Ruffini – e di fronte troveremo una squadra agguerrita che si è particolarmente rinforzata a dicembre, acquistando due attaccanti importanti come Citera e Compagnone. Di certo la nostra volontà sarà quella di continuare nel trend positivo che abbiamo intrapreso nelle ultime due giornate e proprio per questo mi aspetto di vedere in campo una formazione aggressiva e decisa sin dall’inizio a cercare d’indirizzare la partita dalla propria parte. Si avvicina il Natale – conclude - e ci piacerebbe trovare 3 punti preziosi sotto l’albero". La direzione dell’incontro spetterà al sig. Cravini della sezione di Livorno.

Ilaria Gallione