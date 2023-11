Prima categoria Dopo l’ottima prova con il Marginone. Senza timori in casa del Capannori. Il Serricciolo va a caccia del blitz

La decima giornata del campionato di Prima categoria vede il Serricciolo impegnato in trasferta contro il Città di Capannori. I gialloblù sono di scena al campo ’Laghetti’ di Lammari oggi alle ore 14.30 con l’intento di tornare a casa con un risultato utile. I lucchesi, al momento ottavi con 11 punti, uno in più dei lunigianesi, sono reduci dalla sconfitta contro il Folgor Marlia e quindi decisi a riprendere subito la propria marcia. Dall’altra parte i ragazzi di Borghetti, dopo l’ottimo 0-0 contro l’ex capolista Marginone e oggi attuale seconda forza del girone, hanno riacquistato fiducia in se stessi e nei propri mezzi. Tutti aspetti che dovrebbero rendere il match ancora più esaltante e pieno di sorprese tra due squadre determinate a mettersi in difficoltà a vicenda per riuscire ad accaparrarsi l’intera posta in palio.

"Noi siamo reduci dal bel pareggio interno con il Marginone, che ci sta comunque stretto per come è scaturito – afferma il direttore sportivo Ruffini – e oggi andremo in casa del Capannori consci delle nostre possibilità, ma anche consapevoli del fatto che di fronte avremo una squadra compatta, come si dice di ’categoria’. Giocatori come la punta Costalli, piuttosto che Garofalo e altri ci renderanno il compito sicuramente difficile. In settimana abbiamo lavorato bene per cui vedremo cosa ne salterà fuori. Rispetto per tutti, paura per nessuno". Sempre assenti Giannantoni e Marco Vegnuti. Per il resto tutti disponibili.

Formazione: Santini, Casciari, Antinori, Tazzini, Galeotti, Dell’Amico, Ninotti, Piscopo, Cantoni, Angelotti, Lisi.

Ilaria Gallione