Prima categoria. E’ il giorno dei verdetti finali:. Maior e Osteria col cuore in gola

Oggi in Prima categoria si giocheranno gli ultimi 90minuti della stagione e sono attesi verdetti importanti. Su tutti gli otto campi il calcio d’inizio è fissato per le ore 16,30. Fari punti soprattutto su tre gare.

Maior-Real Metauro. La Maior è obbligata a vincere per non rischiare la retrocessione diretta in caso di successo del S. Veneranda a Osteria Nuova. La Nuova Real Metauro cercherà i 3 punti per evitare il ritorno dell’Avis Montecalvo e mantenere la seconda piazza che eliminerebbe il primo turno dei playoff. Arbitro Santoro (Pesaro).

Mercatellese-A.Tavullia. I locali vogliono i punti salvezza o il miglior piazzamento nei playout. Arbitro Ballarò (Pesaro).

Real Altofoglia-Audax Calcio Piobbico. Entrambe le contendenti giocano per raggiungere la salvezza diretta e hanno la necessità di incamerare l’intera posta. Ciò non è possibile per entrambe e quindi sarà un match molto tirato, anche se alla fine l’Audax Piobbico ha in classifica due punti in più degli avversari, e questi potrebbero essere determinanti in caso di parità e di riscontri postivi dagli altri campi. Arbitro Bartomioli (Pesaro).

Osteria Nuova-S.Veneranda. Gli ospiti sono ultimi e per evitare la retrocessione diretta devono solo vincere e sperare in un passo falso della Maior. Arbitro De Florio (Pesaro).

Vadese-Lunano. La posta in palio per i padroni di casa in cerca di un posto migliore nella griglia playout è importante. Arbitro Skura (Jesi).

S. Costanzo-Usav Pisaurum. I locali con una classifica tranquilla ospitano un avversario alla ricerca di punti per la salvezza o per la miglior posizione nei playout. Arbitro Giustozzi di Macerata.

Avis Montecalvo-Peglio. Il Montecalvo vorrebbe riprendersi il secondo posto. Il Peglio non ha problemi di graduatoria, c’è solo da chiudere bene la bella stagione. Arbitro Grossi (Pesaro).

Pesaro Calcio-Falco Acqualagna. Match tra due squadre ben posizionate in graduatoria e che hanno fatto divertire il proprio pubblico e vorranno confermarsi anche oggi. Arbitro Peyla (Pesaro).

Amedeo Pisciolini