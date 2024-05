PRIMA CATEGORIA. E’ Merciadri il nuovo trainer della Folgor Marlia

Sarà Alessio Merciadri il nuovo tecnico scelto dal duo Meschi-Marchetti per la prossima stagione della Folgor Marlia. La trattativa è stata molto veloce: entrambe le parti si sono riconosciute nei progetti esposti dalla società e dalle richieste del tecnico, con la speranza che sia di buon auspicio per crescere e togliersi qualche soddisfazione nelle prossime stagioni. Un curriculum calcistico importante per Merciadri che vanta, da giocatore nove anni di serie "D" in piazze di prestigio come Cappiano, Camaiore e Pontedera (anche in Eccellenza). Da allenatore ha iniziato la carriera come secondo in Eccellenza al Ghiviborgo; poi ha guidato per due anni la "Juniores" regionale del Camaiore e, successivamente, per tre anni i pari categoria all’Atletico Lucca. Due stagioni fa ha iniziato la carriera con i più grandi, prima all’Atletico Lucca con buoni risultati e la scorsa stagione al Porcari (sempre in "Prima").