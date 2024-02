Prima categoria: entrambi portieri, il primo "costretto» a tornare in squadra a 49 anni, il secondo ha bene esordito a 18. Ferri e Maroncelli, la bella favola della Vadese

In Prima categoria il risultato di parità nello scontro diretto tra le prime due della classe (Montecalvo-Nuova Real Metauro) non ha portato cambiamenti in classifica generale. In vetta è rimasto l’Avis Montecalvo e a un punto di distacco la Nuova Real Metauro. Al terzo posto il Lunano che a sua volta non è andato più in là di un pareggio sul campo del Real Altofoglia. Scavalca l’Osteria Nuova e va ad occupare la quarta posizione la Falco Acqualagna che è riuscita a raccogliere i 3 punti sul terreno della Maior.

I numeri. Almeno 350 persone hanno assistito domenica al big match tra Avis Montecalvo e Nuova Real Metauro. Tanta gente anche nella gara di sabato tra Real Altofoglia e Lunano. La capolista ha ritrovato il risultato dopo due sconfitte consecutive. L’attacco più ‘atomico’ è quello dell’Avis Montecalvo (34 gol) mentre la difesa meno perforata appartiene alla Nuova Real Metauro (13). Di contro l’attacco più asfittico (14 reti) è dell’Audax Piobbico, la difesa che ha subito più reti (31) è invece quella del Santa Veneranda. L’Osteria Nuova è il team più abbonato ai pareggi (9). L’Usav Pisaurum e il Santa Veneranda cono le squadre che hanno perso più di tutte (9 volte).

Il commento. "Sabato ho assistito alla partita Real Altofoglia-Lunano – commenta Maurizio Paruccini collaboratore per le attività della Procura Federale Figc (controlli di gare per società professionistiche e gare di società dilettantistiche) – un derby con una grande cornice di pubblico, corretto così come la partita, giocata ad alta intensità. Conoscevo già le potenzialità del Lunano, avendolo già visto in altre occasioni ma debbo fare i complimenti al Real Altofoglia che ha disputato un’ottima gara nonostante l’inferiorità numerica per quasi un tempo".

La storia. La Vadese contro il Santa Veneranda priva dei due portieri titolari Alex Del Gallo e Edoardo Meozzi, (entrambi squalificati) ha tesserato in fretta e in furia il preparatore dei portieri Giuseppe Ferri (49 anni e) portandolo in panchina come dodicesimo (l’ultima volta che aveva indossato la maglia della Vadese era stato 32 anni fa) e affidando la porta da titolare al giovane Giovanni Maroncelli della formazione Juniores. Maroncelli per la storia nella storia proprio domenica festeggiava il suo diciottesimo compleanno. Il ragazzo non è stato tradito dall’emozione e si è comportato in maniera ottima. Il risultato ha premiato la Vadese (3 a 1) e non sono mancate le pacche sulle spalle sia a Ferri (Paradise) che a Maroncelli.

La classifica marcatori. Al comando della classifica dei bomber con 10 reti c’è Marseljan Mema (Avis Montecalvo), a seguire con 9 reti: Umberto Cazzola (Falco Acqualagna), 8 reti: Simone Bracci (Nuova Real Metauro), 7 gol a testa: Filippo Pagliardini (Lunano), Federico Benvenuti (San Costanzo), Lorenzo Zazzeroni (Lunano) e Tommaso Odonselli (Santa Veneranda), 6 reti: Alessio Brugnettini (Real Altofoglia), Thomas Saltarelli (Avis Montecalvo) e Luca Braccioni (Peglio). Seguono con 5 gol a testa cinque calciatori.

La squadra della settimana. 1)Ottavi F. (Pesaro Calcio), 2)Ordonselli D. (Maior),3)Salvatori (Athletico Tavullia), 4)Fiorucci U. (Audax Piobbico), 5)Bonci M. (Osteria Nuova), 6)Gabellini D. (Real Altofoglia), 7) Del Gallo (Vadese), 8) Ciaffoni (Mercatellese), 9)Cazzola (Falco Acqualagna), 10)Mancini (Lunano), 11)Braccioni L.(Peglio). All.F.Giorgini (Peglio). Arbitro Biagini di Pesaro (Real Altofoglia-Lunano).

Amedeo Pisciolini