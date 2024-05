Prima categoria. Ermini lascia la direzione tecnica del C.F. 2001

Filippo Ermini non è più l’allenatore del C.F. 2001. A comunicare l’addio fra le parti è stata la società stessa, facendo al contempo i migliori auguri al tecnico per il suo futuro. Una stagione sull’ottovolante quella del Casale, ma che si è conclusa con la salvezza diretta senza passare dai playout. Ermini, reduce dall’esperienza positiva al Pistoia Nord, aveva iniziato con un buon ruolino di marcia, prima di un periodo-no in termini di risultati che aveva risucchiato la squadra nelle sabbie mobili della lotta per non retrocedere. Al suo posto era arrivato Daniele Allori, ma nemmeno quest’ultimo era riuscito ad imprimere quella svolta necessaria. Ermini era stato richiamato in panchina e l’ultima serie di risultati utili consecutivi avevano permesso al club di salvarsi. La dirigenza punterà su un nuovo progetto, con il successore di Ermini che sarà individuato e reso noto a breve.