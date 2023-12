Prima categoria Ferraraccio lancia la Falco

SANTA VENERANDA

2

LUNANO

2

SANTA VENERANDA: Bulzinetti, Vitali, Costantini, Vaierani, Piccinetti, Montoni (17’st Carnaroli), Aloisi, Sow, Pensalfine (10’st Gorgolini), Ordonselli, Bernacchia. All. Bellagamba

LUNANO: Gallinetta, Bosoi, Micheli, Nobili, Mazzoli, Liera, Filippini (29’st Schiaratura S.), Baldelli, Zazzeroni (45’st Bracci), Mancini N. (15’st Pagliardini), Gianotti (37’st Portogallo). All. Fabbri

Arbitro: Pirovano di Macerata

Reti: 16’ pt Gianotti, 43’ pt Zazzeroni, 11’ st Ordonselli, 47’ st Aloisi

Partita a due volti all’Orange Stadium. Primo tempo a tinte biancoverdi, mentre la ripresa è un monologo dei padroni di casa. La sfida inizia con tre conclusioni tentate da Mancini, Nobili e Baldelli, che aprono la strada al vantaggio firmato da Gianotti grazie ad un’ottima azione personale sulla fascia sinistra. Al 43’ raddoppio ospite con un pallonetto di Zazzeroni sul quale non può nulla Bulzinetti. Nel finale di primo tempo il Santa Veneranda reclam un calcio di rigore. Nella ripresa il Santa trova la rete con un contropiede finalizzato dal tiro di Ordonselli. Gli uomini di Fabbri sembrano riuscire, nonostante la sofferenza, a non concedere spazi agli orange, che si devono affidare a soluzioni da fuori come quella, per nulla efficace, provata da Vitali al novantesimo, ma nel recupero Aloisi si fa trovare libero su un cross e di testa insacca per il meritato pareggio finale.