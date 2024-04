Prima categoria Festa Follo: batte il Colli Ortonovo ed è promosso

Grande festa a Follo per il ritorno in Promozione. Battendo per 3-0 il Colli Ortonovo si confermano in vetta alla classifica di Prima categoria ed a una giornata dalla conclusione, sono irraggiungibili avendo quattro punti di vantaggio su Marolacquasanta e Brugnato appaiate al secondo posto. Il team di Andrea Cervia segna al 32’ con Franceschini su assist di Rossetti. Al 50’ con Torre che realizza dopo un’azione personale. All’80’ con Rossetti che finalizza dopo uno spunto in velocità. Anche i marolini si impongono andando ad espugnare per 2-0 il ‘Bertolotti’ di Bolano. Le reti portano la firma al 60’ di Parra e al 74’ di Odone. In avvio i rossoverdi ospiti al 4’ colpivano la traversa con Quattromani su punizione. Da notare la sfida nella famiglia Castellanotti fra Andrea gioca a Bolano e il fratello Davide a Marola. Restano appaiati al Marolacquasanta i brugnatesi che vincono 1-0 a Castelnuovo Magra con la Castelnovese. Decide al 70’ Baccelli con un abile pallonetto ben servito da Cidale. Castelnovesi che colpiscono un palo con Ruberto. Scivola invece al quarto posto il Segesta che esce battuto per 1-0 dalla Ferrara dove si impone l’Amegliese Iron Fox grazie ad un gol di Masini.

Vittoria importantissima in chiave salvezza per gli amegliesi che scavalcano il Colli Ortonovo. Un altro importante successo nella lotta salvezza lo ottiene la Santerenzina che vince 3-2 a Casarza Ligure agganciando al decimo posto il Colli Ortonovo. Santerenzini in vantaggio al 20’ con Angeli su assist di Guzzoni che raddoppia al 27’ con una bella conclusione dal limite. All’80’ Botti accorcia le distanze in mischia. All’82’ il tris di Moscatelli su punizione. All’89’ Zolla di testa segna il secondo gol casarzese di testa su cross di Polverini. Si mantiene a tre punti dai verdi di Marco Corrado l’Arcola Garibaldina che batte 2-1 il Riccò Le Rondini. Arcolani in vantaggio al 16’ con un bel tiro al volo di Stefanini su corner di Gabriele Manfredi. Al 42’ il raddoppio di Etna su assist di Gabriele Manfredi. I riccolesi accorciano le distanze al 57’ con Simoni su rigore. Nella sfida tra le ultime due della classifica successo per 1-0 del Ceparana sul fanalino di coda Vezzano a Bottagna: decide un gol di Gian Marco Simonini.

P.G.