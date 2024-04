Prima Categoria. Festa per il Frugesport

Festa in casa Frugesport per la vittoria nel girone G di Prima, con due turni d’anticipo, e la conseguente salita in Promozione. Decisiva la vittoria per 2-0 contro il Santagata Sport, retrocesso. Girone G: Pol. 2000-Modigliana 3-0 (44’ pt L. Burioli, 11’ st aut. B. Bertocchi, 18’ st Boschetti), A. Romagna-S. Vittore 1-1 (17’ pt Farneti (SV), 30’ st Kebba Jatta), Carpena-Pianta 2-4, F. Ghiaia-S. Sofia 3-1 (25’ pt M. Filippi (SS), 45’ pt rig. Ricciardi (FG), 10’ st rig. Bellenghi (FG), 30’ st Campacci), Frugesport-Santagata Sport 2-0 (14’ pt Nadir, 22’ st Di Giuseppe), Savarna-Edelweiss 1-3 (13’ pt Bottini, 30’ pt Pellegrino, 40’ pt Conti (S), 6’ st Pellegrino), Savio-R. Fusignano 1-1 (45’ pt Botti (RF), 15’ st Fabbri), Predappio-Meldola 3-3. Classifica: Frugesport 63; Edelweiss 56; S.Vittore 52; Savio 50; Modigliana 48; Pianta 45; Carpena 42; S. Sofia 37; Meldola 34; F.Ghiaia 31; Savarna, Sp. Predappio 30; Pol. 2000 28; R. Fusignano 27; A.Romagna 23; Santagata 17. Girone E: Virtus Faenza-R. Casalecchio 2-2 (37’ pt e 40’ pt Agha (RC), 16’ st Tassinari, 45’ st Foschi). Classifica: Petroniano 60; Valsetta 52; T. Pedagna 51; Ceretolese 44; S.Benedetto, Faenza 43; Pontevecchio 41; C. S. Pietro 37; Basca, Dozzese 35; R.Casalecchio, C.del Rio 33; Utd. Montefredente 32; La Dozza 31; S.Imolese 27; Porretta 11.